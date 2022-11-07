В Смоленской области создадут госучреждение для оказания помощи мобилизованным. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Для постоянного адресного сопровождения и эффективного оказания помощи мобилизованным и их семьям в Смоленской области планируется создать подведомственное Администрации региона учреждение, которое комплексно займется этими вопросами на постоянной, профессиональной основе. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский, отметив, что работа в данном направлении ведётся в регионе на системной основе, однако она не должна сводиться только к разовому решению вопросов – социальных, юридических, медицинских, как это происходит сейчас, в Центре поддержки семей мобилизованных.

– С учетом значимости целей и задач данного учреждения принял решение лично курировать и координировать его работу. Дал поручение в максимально короткие сроки представить мне на утверждение его структуру и наполнение квалифицированными кадрами по разным направлениям деятельности, в большей степени - из числа сотрудников профильных Департаментов, а также проработать иные организационно-правовые и технические вопросы, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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