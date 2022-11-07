Второй этап обсуждения благоустройства Владимирской набережной состоялся в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошел второй этап обсуждения благоустройства Владимирской набережной. На этот раз неравнодушные смоляне, жители расположенных рядом домов, архитекторы, дизайнеры, общественные деятели и представители органов власти собрались непосредственно на месте, чтобы на местности посмотреть возможность реализации тех или иных предложений.

Участникам встречи представили проект, подготовленный управлением ЖКХ на основе прошлых обсуждений реконструкции набережной в КВЦ имени Тенишевых. Пересекающиеся и наиболее яркие идеи были внесены в план и будут проанализированы и использованы при разработке проектно-сметной документации.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, начать работы по благоустройству набережной планируют уже в 2023 году.

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