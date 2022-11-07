Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах

Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!».

Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений ПДД. Железнодорожники рассказали о том, как предупредить локомотивную бригаду идущего поезда и какие действия необходимо предпринять в случае, если автомобиль остановился на переезде без дежурного работника и не может продолжить движение.

Каждому участнику сотрудники железной дороги раздали информационные буклеты. Не оставили без внимания и действующих участников движения, с которыми также были проведены беседы.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

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