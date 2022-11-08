Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 8 ноября.

Во вторник, 8 ноября, в Смоленске и области будет облачно. На большей части территории пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. По информации смоленского ЦГМС, в первой половине дня местами замлю укроет слабый туман. Ветер подует южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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