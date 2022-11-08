В Смоленской области нашли более ста снарядов времён войны. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В пожарно-спасательный центр поступило сообщение от регионального УМВД об обнаружении 89 артиллерийских снарядов калибром 20 мм в Ельне.

Кроме того, в Починковском районе в деревне Васьково нашли минометную мину 50 калибра. В Дорогобужском районе – 11 артиллерийских снарядов калибром 76 миллиметров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, специалисты Пожарно-спасательного центра уничтожили все найденные боеприпасы в установленном порядке.

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