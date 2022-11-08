Строительство школы в Соловьиной роще в Смоленске идёт согласно графику

Строительство школы в Соловьиной роще идёт согласно графику. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание с профильными подчиненными из строительного блока. Одной из тем обсуждения стало строительство школы на 1100 мест в Соловьиной роще. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, работа на объекте идет в плановом режиме.

К настоящему времени на объекте завершено возведение основных блоков – старших и младших классов, административно-бытового, а также здания ФОКа. Закончен монтаж всех инженерных сетей. Теперь рабочим предстоит выполнить отделочные работы, строительство стадиона, уличных спортплощадок, работы по благоустройству территории школы и закупке соответствующего оборудования.

На данный момент подрядчик проводит электромонтажные работы. Параллельно с этим в ФОКе выполняется облицовка и кладка наружных стен, а также кровельные работы. В административно-бытовом корпусе приступили к оштукатуриванию стен, а в блоках младших и старших классов – устройству стяжки пола.

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