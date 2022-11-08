В Смоленске начали приемку отремонтированных по нацпроекту улиц. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске проверяют качество выполненных дорожных работ. Так, недавно прошла приёмка улицы Рыленкова, отремонтированной в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы прошли на участке от улицы 25 Сентября до пересечения с улицей Петра Алексеева

Подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, провела ремонт тротуаров, заменила бортовой камень. Также на улице установили новые дорожные знаки, остановочные павильоны и нанесли разметку.

Начальник Управления дорожного хозяйства и строительства администрации города Наталья Майорова, представители городской администрации, Общероссийского народного фронта, депутатского корпуса, Общественной палаты, строительного контроля обследовали отремонтированный участок улицы и остались довольны результатами работы подрядчика, который, в том числе, устранил отмеченные ранее недостатки. Как сообщили в профильном Департаменте, все работы завершены и приняты заказчиком.

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