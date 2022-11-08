В Смоленскую область пытались ввезти нелегальные сигареты на 11 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таможенники остановили фуру с партией нелегальных сигарет, которые пытались провезти на территорию региона под видом воздушных фильтров из Беларуси. Водитель перевозил груз через Краснинском район.

Согласно сопроводительным документам из Республики Беларусь в Сафоново перемещались фильтрующие элементы очистки воздуха для грузовых автомобилей.

Во время досмотра таможенники нашли 104 тысячи пачек безакцизных белорусских сигарет.

– Табачные изделия были сокрыты в коробках с маркировкой «фильтрующие элементы очистки воздуха». Документы на сигареты отсутствовали, – сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.

Стоимость нелегальных табачных изделий составляет 11,6 миллионов рублей. Груз передадут в полицию для дальнейшей проверки и принятия решения.

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