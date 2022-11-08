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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 8:10

42-летний смолянин погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Огонь полностью уничтожил жилой дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
42-летний смолянин погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

42-летний смолянин погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Трагедия произошла в двенадцатом часу ночи в деревне Доротовка Рославльского района. О пожаре в одном из частных жилых домов сообщили местные жители.

К прибытию пожарных деревянная постройка была полностью охвачена огнем. Пламя удалось потушить до того, как оно перекинулось на соседние дома. Хозяина жилища нашли в одной из комнат без сознания. Спасти 42-летнего мужчину не удалось – смолянин погиб, надышавшись продуктами горения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, наиболее вероятной причиной возгорания стала непотушенная сигарета – от окурка начала тлеть постель, после огонь перекинулся на остальную мебель в комнате. Дом сгорел изнутри полностью. Точные причины пожара устанавливаются специалистами.

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