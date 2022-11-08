Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 ноября: ни одного случая заражения не выявлено за сутки

За сутки в Смоленской области не выявили ни одного случая заражения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Смоленской области не выявили ни одного случая заражения. Госпитализировали 5 смолян. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 145 487 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Не справились с осложнениями 3 145 смолян, за сутки погиб один человек. Полностью выздоровели и выписались 141 912 пациентов за все время, из них 11 – за прошедшие сутки.
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