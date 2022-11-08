Первый в области «Фермерский островок» открылся в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский ознакомился с ходом пилотного проекта «Фермерский островок», который реализуется при поддержке администрации региона Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с федеральной торговой сетью «Пятерочка». Первый в области «Фермерский островок» открылся чуть больше месяца назад в «Пятерочке» на улице Петра Алексеева, д.3б.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ассортименте магазина – мясная и молочная продукция, фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки, сыры, овощи, яйцо куриное. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, формат «Фермерского островка» отвечает запросам всех участников рынка: фермеры оперативно реализовывают свою продукцию напрямую потребителю, а смоляне приобретают качественные продукты местных сельхозтоваропроизводителей.

Как отмечают покупатели, стоимость некоторых продуктов, например, на мясную продукцию, как минимум, на 15-20% ниже, чем в других магазинах. Данный вопрос систематически мониторят сотрудники профильного Департамента.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С регоператором проекта уже работают около 10 местных фермерских хозяйств и производителей продукции. Прорабатывается вариант расширения ассортимента за счет сотрудничества с агропромышленной фирмой «Наша Житница», выпускающей продукцию из говядины под брендом «Стейковка», а также яблок от компании «Городнянские сады».

Чтобы стать поставщиком «Фермерского островка», фермерам и производителям необходимо оставить заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Промышленная кооперация и сбыт». По словам Алексея Островского, до конца года в Смоленске откроется еще один магазин в «Пятерочке» на улице Нахимова, д.14.

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