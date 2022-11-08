В Смоленске водители грузовиков игнорируют запрет на движение по Крестовоздвиженскому мосту. Фото: пресс-служба администрации города.

1 ноября движение по Крестовоздвиженскому мосту было частично открыто. Пока проезд разрешён только легковым автомобилям, высотой до 3 метров и массой до 3 тонн. Грузовикам въезд на мост запрещён – установлены ограничительные знаки.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, не все водители соблюдают правила дорожного движения и обращают внимание на ограничения. За несколько дней здесь произошло несколько аварий с участием грузовых автомобилей.

Грузовики повредили стойки ограничительных знаков, которые подрядчик сейчас восстанавливает. Водителям напоминают, что пока ремонт моста полностью не завешен, движение грузового транспорта по нему открыто не будет. В администрации отмечают, что от соблюдения ПДД зависят и сроки завершения работ, и безопасность людей.

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