Андрей Борисов поручил восстановить освещение в Реадовском парке Смоленска

Андрей Борисов поручил восстановить освещение в Редовском парке Смоленска. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Глава Смоленска Андрей Борисов поручил профильным подчиненным восстановить освещение в Реадовском парке. О том, что в популярном месте отдыха не работает часть уличных фонарей, сообщили смоляне.

Освещение в Реадовском парке будет восстановлено к концу недели. По словам мэра, вопрос взят на контроль. Причиной отключения послужил сбой в подаче электроэнергии в результате короткого замыкания. Как проинформировал подрядчик, технические работы на данной общественной территории проводятся систематически.

– Также, в связи с сокращением светового дня, потребовал от подрядной организации, обслуживающей наружное освещение в городских парках и скверах, провести мониторинг его состояния и в случае необходимости осуществить ремонтные работы, – добавил Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

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