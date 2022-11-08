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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:10

В Смоленске мужчина до смерти избил супругу

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти смолянку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске мужчина до смерти избил супругу.

В Смоленске мужчина до смерти избил супругу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местная жительница выпивала в компании своего мужа в квартире на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Между супругами возник конфликт, из-за чего мужчина руками избил женщину.

Как сообщили в региональном УМВД, через некоторое время гражданин обратился в поликлинику и попросил оказать жене медицинскую помощь, однако прибывшие медики констатировали её смерть.

Подозреваемого задержали. По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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