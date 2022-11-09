Потепление до +11 ожидается в Смоленской области 9 ноября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В среду, 9 ноября, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков на территории региона не ожидается. Утром местами возможен слабый туман. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.
В Смоленске: +8°C…+10°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо расти.
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