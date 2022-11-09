Смоленской школьнице Варваре Кириковой вручили награду «За проявленное мужество». Фото: пресс-служба администрации города.

9-летней смолянке Варваре Кириковой в рамках проекта «Дети – герои» вручили награду «За проявленное мужество». Школьница спасла жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ.

Благодаря смелости и отзывчивости девочки смолянина оперативно доставили в больницу и вовремя оказали ему медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сама Варвара не считает свой поступок подвигом. По её словам, так должен был сделать любой человек.

Торжественная церемония вручения награды прошла 7 ноября в школе №21 имени Н.И. Рыленкова. Памятную медаль девочке вручила сенатор от Смоленской области Ирина Кожанова.

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