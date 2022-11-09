Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 4:57

Смоленской школьнице Варваре Кириковой вручили награду «За проявленное мужество»

Девочка спасла жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленской школьнице Варваре Кириковой вручили награду «За проявленное мужество». Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленской школьнице Варваре Кириковой вручили награду «За проявленное мужество». Фото: пресс-служба администрации города.

9-летней смолянке Варваре Кириковой в рамках проекта «Дети – герои» вручили награду «За проявленное мужество». Школьница спасла жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ.

Благодаря смелости и отзывчивости девочки смолянина оперативно доставили в больницу и вовремя оказали ему медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сама Варвара не считает свой поступок подвигом. По её словам, так должен был сделать любой человек.

Торжественная церемония вручения награды прошла 7 ноября в школе №21 имени Н.И. Рыленкова. Памятную медаль девочке вручила сенатор от Смоленской области Ирина Кожанова.

Читай также:

Андрей Борисов поручил восстановить освещение в Реадовском парке Смоленска. На неработающие фонари пожаловались местные жители.