231 человек умерли от рака толстого кишечника в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 по 13 ноября в регионе проходит Неделя профилактики рака толстой кишки. По данным пресс-службы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД, рак толстой и прямой кишки занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических патологий.

- Своевременная диагностика ранних форм данного рака является приоритетным направлением в современной онкологии. Стоит отметить, что данное заболевание не имеет тенденции к снижению, например за 2021 год в Смоленске и области было взято на учет 503 человека по поводу данной патологии, 231 человек умерли от рака толстого кишечника, радует, что более чем у 50% обратившихся рак был выявлен на 1-2 стадиях, - комментируют в Центре.

Основные факторы риска – низкая физическая активность, сидячий образ жизни, недостаток клетчатки и избыток жиров в пище, злоупотребление алкоголем, курение, лишний вес, а также хронические заболевания кишечника, сахарный диабет и наследственность.

Медики отмечают, что любое заболевание проще предупредить - в программу диспансеризации входит первичная диагностика колоректального рака путем сдачи кала на скрытую кровь от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет 1 раз в год. Это простое, но важное исследование, которое позволяет заподозрить рак на ранних стадиях.

Читай также:

В смоленском «Красном кресте» начали проводить операции по имплантации и замене постоянных кардиостимуляторов. Для имплантации используются модели отечественного производства (подробнее).