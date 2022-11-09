Сезон навигации на водных объектах Смоленской области закрылся 8 ноября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области с 8 ноября закрылась навигация почти на всех реках и озёрах. Запрет на передвижение маломерных судов не распространяется только на Десногорское водохранилище и озеро Сошно в Духовщинском районе.

В администрации области напоминают, что за нарушение требований предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафа.

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