Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 6:15

Сезон навигации на водных объектах Смоленской области закрылся 8 ноября

Исключением стали Десногорское водохранилище и озеро Сошно в Духовщинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сезон навигации на водных объектах Смоленской области закрылся 8 ноября.

Сезон навигации на водных объектах Смоленской области закрылся 8 ноября.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области с 8 ноября закрылась навигация почти на всех реках и озёрах. Запрет на передвижение маломерных судов не распространяется только на Десногорское водохранилище и озеро Сошно в Духовщинском районе.

В администрации области напоминают, что за нарушение требований предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафа.

Читай также:

Андрей Борисов поручил восстановить освещение в Реадовском парке Смоленска. На неработающие фонари пожаловались местные жители.