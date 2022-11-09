Сотрудники Ярцевской ЦРБ собрали 200 тысяч рублей на помощь мобилизованным. Фото: Департамент здравоохранения Смоленской области.

Сотрудниками Ярцевской центральной районной больницы было собрано 200 000 рублей добровольных пожертвований для солдат, призванных по частичной мобилизации.

Как сообщили в профильном Департаменте, на эти средства были закуплены продукты питания, теплые вещи и предметы личной гигиены. В ближайшее время помощь отправят участникам специальной военной операции.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области создадут госучреждение для оказания помощи мобилизованным. По словам главы региона, для работы в данном направлении требуется постоянное адресное сопровождение.