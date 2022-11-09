Врач-пульмонолог и психолог сравнят вред от вэйпов и сигарет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог, тренер-консультант по дыхательной гимнастике Мария Листопадова и Клинический психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера» Светлана Качалова выступят перед студентами, чтобы рассказать об опасности, которую несут парящие устройства.

– Вейперы считают, что лучше парить, чем курить. Но тут не подходит выражение «из двух зол выбирайте меньшее». Потому что всё не так радужно и безопасно, как это показывают производители электронных сигарет. Жидкости, которые используются, имеют 31 токсичное химическое вещество. Например, акролеин, диацетил, формальдегид. После курения такой сигареты у человека может случиться острая лёгочная недостаточность продолжительностью около получаса. Также в электронных сигаретах содержатся соли тяжёлых металлов и ароматизаторы, которые представляют химические соединения и могут вызывать аллергические реакции. Канцерогенные вещества при вдыхании скапливаются в лёгочной ткани и нарушают транспортировку кислорода. В электронных сигаретах есть никотин. И так как люди курят их намного чаще, чем обычный табак, то получают большую дозу токсичного вещества, – комментируют в ЦОЗиМП.

Встреча со студентами пройдет на базе Смоленского филиала Московского энергетического института, в пятницу, 11 ноября. Начало – в 10.00.

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Отметим, тематические мероприятия с населением проводятся в рамках марафона «Вопросы доктору». Исполнители проекта – Смоленское региональное отделение «Российского Союза молодых ученых». Программой предусмотрено взаимодействие с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно – физкультурный диспансер».

Реализация проекта осуществляется за счет субсидии Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов.

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