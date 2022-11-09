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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:09

В Смоленске на две недели ограничат движение транспорта на оживленном перекрёстке

На участке проведут ремонт канализационных сетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске на две недели ограничат движение транспорта на оживленном перекрёстке. Фото: Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске на две недели ограничат движение транспорта на оживленном перекрёстке. Фото: Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске на две недели ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Речной и Молодежной. Это связано с ремонтом канализационных сетей.

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение продлится с 9 по 23 ноября.

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