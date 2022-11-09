Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 ноября: «плюс» 14 новых случаев заражения

В Смоленской области 9 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 14 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 9 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 14 пациентов. Госпитализировали 7 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 24 человека выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 501 человек, 141 936 человек успешно справились с заболеванием, 3 146 – скончались.

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