Алексей Островский внепланово проинспектировал строительство Фроловского моста в Вязьме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочей поездки в Вяземский район губернатор Алексей Островский вновь внепланово, без предупреждения руководства муниципалитета, проинспектировал ход строительства Фроловского моста через реку Вязьма. Сюда же оперативно была вызвана глава района Инна Демидова.

В соответствии с контрактом мост должны сдать в эксплуатацию до конца октября следующего года. Из-за затянувшихся сроков работ по вине прежнего подрядчика местные жители испытывают серьезные неудобства.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, на данный момент уже выполнены фундаменты и опоры моста. Забетонированы два ригеля из четырех, один готов к бетонированию, еще на одном изготавливается каркас. Подрядчик еженедельно докладывает о ходе работ, а на объекте каждый день находятся сотрудники стройконтроля. Дважды в месяц на местном телевидении выходят новостные сюжеты, чтобы держать горожан в курсе.

Губернатор поручил Инне Демидовой держать этот вопрос на особом контроле и еженедельно информировать о ходе строительства.

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