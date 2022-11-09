Смолянка стала серебряным призером чемпионата и первенства мира по гиревому спорту. Фото: пресс-служба администрации города.

Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту собрали 300 участников из 25 стран в индийском городе Нью–Дели.

В составе сборной команды России от Смоленской области выступила мастер спорта международного класса, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Алина Васькина.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в упорной борьбе в весовой категории 68 кг в дисциплине «рывок» Алина завоевала две серебряных медали – в первенстве среди юниоров и чемпионате мира.

Ранее «КП» писала, что смоленской школьнице Варваре Кириковой вручили награду «За проявленное мужество». Девочка спасла жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ.