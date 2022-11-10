Небольшие дожди пройдут в Смоленской области 10 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 10 ноября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков не ожидается, небольшие дожди пройдут местами во второй половине дня. Ветер будет дуть тёплый, умеренный.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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