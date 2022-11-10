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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:21

Две легковушки столкнулись в Кардымовском районе

В аварии есть пострадавший
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Две легковушки столкнулись в Кардымовском районе.

Две легковушки столкнулись в Кардымовском районе.

Фото: Сергей ГАПОН

В 16:00 в среду, 9 ноября, спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Козловка.

На место вызова выехала автоцистерна и 3 человека личного состава местной пожарно-спасательной части. По прибытии на место происшествия информация о ДТП подтвердилась — столкнулись две иномарки Chery Tiggo и Renault Megane.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии имеется пострдавший.

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