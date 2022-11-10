«Жилищник» проводит сезонный ремонт подъездов в жилых домах Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Самая крупная в областном центре управляющая компания ежедневно мониторит состояние обслуживаемого жилого фонда. В настоящее время «Жилищник» проводит сезонный ремонт подъездов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, особое внимание уделяется косметическому ремонту лестничных клеток. Так, силами организации сейчас проводится плановый ремонт подъездов в доме 40а на улице Попова.

После предварительного ремонта выполнена окраска стен, оконных рам, перильных ограждений, лифтовых кабин. Все поступающие от жильцов замечания оперативно устраняются.

В первом, втором и третьем подъездах работы уже завершены. Для полного выполнения плана в этом доме рабочим остаётся закончить ремонт в четвёртом и приступить к последнему, пятому подъезду.

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