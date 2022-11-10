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НовостиЗдоровье10 ноября 2022 8:59

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 ноября: 8 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 10 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 18 заболевших, госпитализировали 8 человек.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 18 заболевших, госпитализировали 8 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 18 заболевших, госпитализировали 8 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 32 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в области выявили 145 519 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 968 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 147.

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