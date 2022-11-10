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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:10

Алексей Островский вручил региональные награды лучшим смоленским полицейским

Губернатор поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский вручил региональные награды лучшим смоленским полицейским. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский вручил региональные награды лучшим смоленским полицейским. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, губернатор Алексей Островский поздравил личный состав смоленской полиции с профессиональным праздником.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, а также вручил лучшим сотрудникам органов правопорядка региональные награды.

– Как и ранее, продолжим оказывать всестороннее содействие региональному УМВД для обеспечения на Смоленщине стабильной обстановки и общественного порядка, реализации целевых комплексных программ по профилактике правонарушений, – добавил Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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