Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго

Фото: предоставлено Смоленскэнерго.

В дни школьных осенних каникул воспитанники ЧДОУ «Православного детского дома» пришли на экскурсию в филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Энергетики подготовили для детей познавательно-развлекательную программу и рассказали об истории региональной энергосистемы в музее смоленской энергетики.

В ходе визита дети узнали, когда в Смоленске появилась первая электростанция, познакомились с профессией энергетика, примерили форму монтера, смогли подержать в руках образцы СИП и изоляторов, повторили правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами, поучаствовали в тематической викторине.

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием с директором филиала Андреем Сорокиным, который показал ребятам свой рабочий кабинет, рассказал о своей работе и ответил на интересующие вопросы.

Негосударственное образовательное учреждение «Православный детский дом» создано в 2009 году по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.

«Руководители и сотрудники нашего филиала много лет участвуют в жизни данного учреждения, оказывая посильную помощь, общаясь с детьми, проводя тематические мероприятия. Нам приятно, что впервые воспитанники Православного детского дома побывали в стенах филиала и поближе познакомились с нашей профессией», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.