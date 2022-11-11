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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:04

До +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 11 ноября

Скорость ветра будет достигать 11 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
До +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 11 ноября.

До +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 11 ноября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

11 ноября на территории Смоленской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет слабо расти.

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