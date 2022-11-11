Смоленск получил паспорт готовности к отопительному периоду. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору положительно оценило готовность Смоленска к зиме. Служба выдала городу паспорт готовности к отопительному сезону 2022 – 2023 годов на основании акта проверки Ростехнадзора от 10 ноября.

Как пояснил глава Смоленска Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, выдача документа свидетельствует о высокой степени готовности всех сфер муниципального хозяйства и предприятий жилищно-коммунального комплекса областного центра к прохождению отопительного периода. Это значит, что на объектах завершены капитальный и текущий ремонты, все документы, подтверждающие техническое состояние, безопасность зданий и сооружений, теплоэнергетического оборудования имеются и подтверждены экспертными организациями.

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