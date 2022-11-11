Мастерская по ремонту обуви загорелась на улице Николаева в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Поздно вечером 10 ноября спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Николаева в Смоленске. Пожар произошёл в пристройке к жилому дому, в которой располагается обувная мастерская.

Возгорание тушили 11 человек и все автоцистерны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Причину предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что 42-летний смолянин погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Огонь полностью уничтожил жилой дом.