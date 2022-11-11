Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 ноября: «плюс» 28 новых случаев заражения

В Смоленской области 11 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 28 пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Смоленской области 11 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 28 пациентов. Госпитализировали 11 человек. Два жителя региона с подтвержденным коронавирусом умерли, 38 человека выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 547 человек, 142 006 человек успешно справились с заболеванием, 3 149 – скончались.

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