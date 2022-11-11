Митинг в поддержку специальной военной операции пройдёт в Смоленске 12 ноября. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске, 12 ноября, состоится митинг в поддержку Вооруженных Сил РФ и решения о проведении специальной военной операции.

Мероприятие начнется в 10:00 часов на площадке перед кинотеатром «Современник». В митинге примут участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций. Организатор акции – региональное отделение Общероссийского народного фронта.

В программе мероприятия запланирован бесплатный кинопоказ в кинотеатре «Современник». Смоляне увидят фильм «Летчик», повествующий о героическом подвиге советского летчика Николая Комлева в годы Великой Отечественной войны.

Также, как сообщают организаторы, в рамках проекта ОНФ «Все для Победы» жители города смогут воспользоваться специально созданным для региона Qr-кодом для перечисления средств в поддержку военнослужащих из Смоленской области. На все собранные пожертвования будут закуплены необходимые вещи и принадлежности для защитников на передовой.

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