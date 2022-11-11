58-летний мужчина погиб в страшном ДТП в Починковском районе. Фото: Сергей ГАПОН

В среду, 9 ноября, на трассе Р-120 произошла смертельная авария.

Водитель автомобиля «УАЗ», не справился с управлением и наехал на боковой металлический брус, после чего машина несколько раз перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП 58-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, пассажиры автомашины – мужчины 1988 и 1990 года рождения, доставлены в больницу с травмами.

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