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НовостиОбщество12 ноября 2022 5:06

В Смоленске восстановили освещение в Реадовском парке

Работы провели по поручению главы города Андрея Борисова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске восстановили освещение в Реадовском парке. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В Смоленске восстановили освещение в Реадовском парке. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Подрядная организация, обслуживающая наружное освещение в городских парках и скверах, провела мониторинг его состояния и приступила к ремонту. По поручению главы города Андрея Борисова, работы начались с восстановления повреждённой кабельной линии в Реадовском парке.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причиной стал сбой в подаче электроэнергии из-за короткого замыкания. С просьбой починить неработающие фонари обратились местные жители.

Подрядчик уже завершил замену светодиодных лампочек и полностью восстановил освещение на общественной территории. Теперь рабочие приступят к устранению неполадок в парке Блонье.

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