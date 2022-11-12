В Смоленске восстановили освещение в Реадовском парке. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Подрядная организация, обслуживающая наружное освещение в городских парках и скверах, провела мониторинг его состояния и приступила к ремонту. По поручению главы города Андрея Борисова, работы начались с восстановления повреждённой кабельной линии в Реадовском парке.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причиной стал сбой в подаче электроэнергии из-за короткого замыкания. С просьбой починить неработающие фонари обратились местные жители.

Подрядчик уже завершил замену светодиодных лампочек и полностью восстановил освещение на общественной территории. Теперь рабочие приступят к устранению неполадок в парке Блонье.

Читай также:

Традиционный конкурс новогодних плакатов стартовал в Смоленске. Лучшая работа будет размещена на рекламных щитах, видеоэкранах города и социальных сетях.