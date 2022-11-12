В Смоленске изменят схему движения на оживлённом перекрестке. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В Смоленске изменят схему движения транспорта на перекрестке улиц Соболева, Большой Советской и Студенческой. Об этом сообщили в администрации Смоленска.

Схема движения была изменена на время ремонта Крестовоздвиженского моста. Прежнюю организацию движения вернут после завершения всех работ на сооружении.

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