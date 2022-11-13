Три человека погибли в пожаре в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сегодня в начале шестого часа утра пожарным поступило сообщение о возгорании в Сафонове. На улице 2-й Садовой загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарных здание и деревянные пристройки под общей кровлей были объяты пламенем по всей площади.

Пожар ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося дом выгорел изнутри полностью, пристройки и кровля уничтожены. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших. Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли: мужчины 1964 и 1986 года рождения, женщина 1966 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

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