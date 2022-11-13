Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 ноября: 20 человек заразились за сутки

В Смоленской области по состоянию на 13 ноября за сутки выявлено 20 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области по состоянию на 13 ноября за сутки выявлено 20 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Общее количество заболевших в области составляет 145 596 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели с начала эпидемии 142 076 смолян, за сутки - 29. Госпитализация потребовалась 1 жителю региона.

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