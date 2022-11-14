Смолянку госпитализировали после пожара в девятиэтажке на улице Петра Алексеева. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

13 ноября произошел пожар в многоэтажном доме на улице Петра Алексеева. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Прибывшие на место спасатели тушили огонь с помощью автолестницы и двух автоцистерн. В задымлённом помещении находилась хозяйка квартиры без сознания. 66-летнюю пенсионерку вынесли на улицу и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, женщину госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что три человека погибли в пожаре в Сафонове. На улице 2-ая Садовая загорелся жилой дом.