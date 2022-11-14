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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:58

На вопросы смолян о дорожной сфере региона ответят в прямом эфире

В трансляции примет участие начальник профильного департамента Дмитрий Сулимов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На вопросы смолян о дорожной сфере региона ответят в прямом эфире. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На вопросы смолян о дорожной сфере региона ответят в прямом эфире. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов ответит на вопросы смолян в прямом эфире. Трансляция пройдет в группе «Смоленская область» ВКонтакте 18 ноября в 11:00.

В рамках прямого эфира руководитель департамента расскажет об итогах работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, а также о планах по ремонту дорог в 2023 году.

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