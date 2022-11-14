СК возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек в пожаре в Сафонове. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет контролирует ход расследования уголовного дела по факту смерти трёх человек в пожаре под Смоленском.

Трагедия произошла 13 ноября в Сафонове. На улице 2-ая Садовая загорелся частный жилой дом.

К приезду пожарных, дом и деревянные пристройки были охвачены огнём по всей площади. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, личности погибших установлены. Тела направлены в судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» писала, что смолянку госпитализировали после пожара в девятиэтажке на улице Петра Алексеева. Женщину нашли без сознания в задымлённой квартире.