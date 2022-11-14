Губернатор Смоленской области поручил оборудовать соцобъекты региона противоскользящими покрытиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе видеоселектора с главами муниципалитетов губернатор Алексей Островский обратил внимание на вопрос оборудования социальных объектов противоскользящими материалами.

– Во многих местах достаточно положить на крыльце прорезиненные коврики, что практически «закроет» проблему, которая в зимнее время вызывает массу нареканий у населения. Кому-то это покажется мелочью, но именно она может сохранить здоровье посетителям либо пациентам, особенно пожилым людям. То есть, там, где нет противоскользящих покрытий, их следует установить, а там, где они изношены – заменить, – написал Глава региона на своей странице в соцсетях.

Начальники профильных департаментов и главы районов возьмут вопрос на личный контроль и проинформируют руководителей промышленных предприятий, организаций сферы торговли, финансово-кредитных учреждений и других хозяйствующих субъектов о необходимости обеспечения безопасности смолян.

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