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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:04

Смоленские власти откажутся от развлекательных мероприятий на годовщину освобождения региона

Сэкономленные средства направят на приведение в порядок памятных мест и захоронений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленские власти откажутся от развлекательных мероприятий на годовщину освобождения региона. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленские власти откажутся от развлекательных мероприятий на годовщину освобождения региона. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В следующем году Смоленская область отметит 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, в этот раз праздничные мероприятия и торжественные приемы делегаций из других регионов проводиться не будут.

Сэкономленные средства направят на приведение в порядок братских могил, воинских захоронений, мемориалов и иных памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Главам районов поручено в срок до 30 ноября сформировать список таких памятных мест, которые по тем или иным причинам не были включены в федеральную целевую программу по ремонту воинских захоронений, чтобы организовать работу в данном направлении.

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