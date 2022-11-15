Снег с дождём ожидается в Смоленской области 15 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачная с прояснениями погода ожидается 15 ноября. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. Во второй половине дня местами они будут умеренные. Ветер ночью западной четверти, днём южный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.

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