Снег с дождём ожидается в Смоленской области 15 ноября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Облачная с прояснениями погода ожидается 15 ноября. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. Во второй половине дня местами они будут умеренные. Ветер ночью западной четверти, днём южный 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.
В Смоленске: +1°C…+3°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
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