Региональное отделение Общероссийского движения школьников и молодежи создадут в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области создадут региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом губернатору Алексею Островскому сообщила начальник главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Анастасия Гапеева.

Движение призвано объединить лучший опыт детских общественных движений по развитию подрастающего поколения. Его учредителями стали 26 организаций. Участниками могут стать школьники (начиная с 1-го класса), студенты колледжей, а также первокурсники вузов.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, новый проект начнёт работу с января 2023 года. А до этого – 17-21 декабря – состоится общероссийский слет и съезд Движения, принимать участие в работе которого будут и 12 делегатов от Смоленской области, представляющих разные детские организации региона. Сейчас на основе поданных более чем 200 заявок проводится конкурсный отбор.

Читай также:

Губернатор Смоленской области поручил оборудовать соцобъекты региона противоскользящими покрытиями. Руководство профильных департаментов и главы районов возьмут вопрос на личный контроль.