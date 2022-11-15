В Смоленске восстановили трамвайное движение по улице Рыленкова. Фото: пресс-служба администрации города.

На отремонтированной улице Рыленкова восстановили движение трамваев. 14 ноября на участке вдоль рынка завершили укладку верхнего слоя дорожного покрытия. Ранее были отремонтированы переезды и налажена работа контактной сети.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, испытания трамвайных путей на отремонтированном участке прошли успешно, вечером состоялся пробный пуск вагона. Сейчас трамваи ездят по привычным маршрутам и расписанию.

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На вопросы смолян о дорожной сфере региона ответят в прямом эфире. В трансляции примет участие начальник профильного департамента Дмитрий Сулимов.