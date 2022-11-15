В Смоленске начали укладку верхнего слоя асфальта на улице Твардовского. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре продолжается ремонт улицы Твардовского. Сейчас дорожники выполняют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы будут проводиться поэтапно, на отдельных участках протяженностью 300-400 метров.

На время устройства верхнего слоя асфальта вдоль ремонтируемых участков будут действовать ограничения. Движение транспорта в зоне проведения работ организуют по одной полосе.

Полностью завершить ремонт подрядчик планирует к концу недели.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске восстановили трамвайное движение по улице Рыленкова. Рабочие завершили ремонт дорожного покрытия и трамвайных переездов.