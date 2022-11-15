Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 ноября: «плюс» 10 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 заболевших, госпитализировали 3 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели и выписались 19 пациентов. С начала пандемии в области выявили 145 596 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 142 118 человек. Число летальных исходов достигло 3 154, за сутки погиб один житель региона.

Читай также:

Михаил Мурашко: Россия справилась с пандемией сама и помогла другим странам. Министр здравоохранения России выступил на встрече министров G20.