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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 8:27

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 ноября: «плюс» 10 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 15 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 заболевших.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 заболевших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 заболевших, госпитализировали 3 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели и выписались 19 пациентов. С начала пандемии в области выявили 145 596 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 142 118 человек. Число летальных исходов достигло 3 154, за сутки погиб один житель региона.

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